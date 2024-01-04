"النشرة": انقطاع التيار الكهربائي عن كفركلا وديرميماس وبرج الملوك إثر القصف الإسرائيلي

تسبب القصف المدفعي الإسرائيلي على أطراف بلدتي كفركلا والعديسة بانقطاع التيار الكهربائي عن كفركلا وديرميماس وبرج الملوك، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب. إلى ذلك، قامت حامية موقع المطلة الإسرائيلية بتوجيه نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه الاحياء السكنية في بلدة كفركلا

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