أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف مدفعي للعدو إسرائيلي استهدف منطقة النقايا أطراف بلدة الجبين، وأطراف بلدة يارين، فيما استهدف قصف آخر عيتا الشعب وأطراف بيت ليف ورامية. إلى ذلك، أفاد مراسل "النشرة" عن قصف مدفعي على أطراف الخيام وفي منطقة العبارة بين كفركلا وعديسة.

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف إسرائيلي لعيتا الشعب وأطراف الجبين ويارين وبيت ليف ورامية الخيام وكفركلا والعديسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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