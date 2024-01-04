ابي المنى: لا سبيل للخلاص إلا بوحدة الوطن ووحدة ابنائه

أدان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، "التفجيرين الآثمين اللذين استهدفا المدنيين في منطقة كرمان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، معزيًا "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب وذوي الضحايا، متمنيا الشفاء للجرحى والمصابين"، ومؤكدًا "رفضه التعرض للمدنيين مهما كانت المبررات والذرائع".

إلى ذلك، عرض شيخ العقل، خلال لقائه بالموظفين والعاملين ورؤساء المصالح في مديريتي المجلس المذهبي ومشيخة العقل في دار الطائفة في بيروت، بمناسبة انطلاق العام الجديد، "التحديات القائمة التي تواجه اللبنانيين وتتطلب المواجهة بالحكمة والتروي والصبر والقناعة، وبتعزيز الايمان والارادة بالنهوض مهما كانت الظروف صعبة وشاقة".

وقال: "مررنا في لبنان بمراحل عدة اعتدنا فيها تحمل المسؤوليات في مواجهة الحروب من خلال الإرادة، والعزم، وعدم الاحباط، كي لا يتملك اليأس منا وعدم الاستسلام وبعث الامل ودفع الواقع نحو الأفضل".

وأكد ابي المنى "أهمية تفعيل عمل مؤسسة المجلس المذهبي، بما يتناسب مع تطلعاتنا، وحق الناس علينا انتظار الأفعال، وهذه مسؤولية علينا جميعا، وعلينا ان نعمل بروح ركاب السفينة متكاتفين متكاملين".

كما أكد "أهمية تفعيل التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب على المستويات الثقافية والروحية والمادية، لخلق بوتقة عمل وتآزر، للمساهمة في اخراج بلدنا ومؤسساتنا من المهاوي والتطلع نحو المستقبل".