ردّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على الأخبار المتداولة حول مسألة توقيف البنوك الاماراتية التحويلات والتعاملات المالية مع لبنان بسبب تصنيف لبنان مع دول ذات مخاطر عالية، قائلًا في اتصال مع قناة "إم تي في": "لم أتبلّغ أي شيء وأعتقد أنّ الموضوع غير صحيح وصباحًا سأتصل بحاكم البنك المركزي الإماراتي للتأكد".

كانت هذه تفاصيل خبر منصوري تعليقًا على أنباء بشأن توقيف البنوك الإماراتية التعاملات مع لبنان: لم أتبلغ بأي شيء وأعتقد أنّ الأمر غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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