تريليون و139 مليون.. رئيس مصلحة الضرائب: الحساب الختامي حقق 120% زيادة عن المستهدف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحساب الختامى لمصلحة الضرائب المصرية للعام المالى 2022/2023 شهد معدلات نمو كانت على غير المتوقع، وهذا يؤكد حجم الجهود المبذولة.

وأضافت: المستهدف كان تريليون و67 مليون جنيه، وتم تحقيق زيادة عن المستهدف بواقع 120% عن الحساب الختامى للعام المالى 2021/2022، وزيادة بلغت 107% عن المستهدف لختامى 2022/2023 حيث تم تحقيق تريليون و139 مليون.. وتم تحقيق معظم المستهدفات المالية فى موازنة استثنائية، رغم كل الآثار على الاقتصاد المصري الناتجة عن التحديات الاقتصادية والأوضاع العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.

وأشارت إلى أن هناك عدد من الإجراءات التى كان لها دور كبير فى زيادة معدلات النمو، منها على سبيل المثال لا الحصر، القيمة المضافة التى شهدت فى ختامى 22/23 ، 478 مليار جنيه، بزيادة عن حساب ختامى 2021/2022 بلغت 120%.

وأكدت عبد العال، أن الفاتورة الإلكترونية كان لها دور كبير فى زيادة الحصيلة الضريبية؛ وبدأت الفاتورة فى تحقيق الهدف الرئيسى منها المتمثل فى حصر الاقتصاد الموازى لتحقيق العدالة الضريبية، وبعد التعامل بها أصبح لدينا 900 مليون وثيقة إلكترونية موجودة فى قواعد البيانات بخصوص الفاتورة الإلكترونية.