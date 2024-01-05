"الجريدة": لبنان سيطالب هوكشتاين بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد وإبقاء نطاق المواجهة بمسافة أقصاها 7 كلم

أشارت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إلى أنّ "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يبحث مع المسؤولين الإسرائيليين سبل عدم الانزلاق الى تصعيد على الجبهة اللبنانية، وكذلك الشروط التي يمكن أن تضمن عودة الهدوء إلى الحدود مع لبنان"،
ونقلت الصحيفة عن معلومات، بأنّ لبنان "سيطالب هوكشتاين بالضغط على إسرائيل لوقف هذا التصعيد، وإحياء معادلة كانت قد نوقشت معه سابقًا، لإبقاء نطاق المواجهة ضمن مسافة تتراوح بين 3 و5 كلم، وبحد أقصى 7 كلم، إلا أن اسرائيل لم تلتزم بها".
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