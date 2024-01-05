ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنّ ثلاثة إسرائيليين، تم الإعلان أنهم في عداد المفقودين، منذ 7 تشرين الأول الماضي، تأكّد أنهم أسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.
ولفت، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، إلى أنّ "بذلك يرتفع إجمالي عدد الأسرى في قطاع غزة إلى 136".
هذا وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، فيما تتضمن عمليات بريّة تتصدى لها الفصائل الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: 3 إسرائيليين كانوا في عداد المفقودين اتضح أنهم أسرى في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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