الدفاع الروسية أعلنت اعتراض 10 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ منظومات الدفاع الجوي اعترضت 10 صواريخ أوكرانية من راجمات الصواريخ "أولخا"، فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية.
ولفتت، في بيان، إلى أنّه "في 4 كانون الثاني، حوالي الساعة 23:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
من جانبها، ذكرت سلطات المقاطعة أن شخصين ربما أصيبا نتيجة القصف الأوكراني على بيلغورود.
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