وثائق جيفري إبستين كشفت تورّط رؤساء دول ورجال أعمال ومحامين بجرائم جنسية

كشفت مجموعة من الوثائق المتعلقة بشبكة الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين -الذي انتحر في سجنه عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية- عن تورط شخصيات بارزة، بينهم نساء يُعتقد أنهن من ضحاياه، وآخرون يُشتبه في أنهم تواطؤوا معه.

وهذه هي المجموعة الأولى من الوثائق التي سيتم الكشف عنها بموجب أمر محكمة صدر في 18 كانون الأول، ومن المتوقع المزيد في الأسابيع المقبلة.

وكانت القاضية الأميركية لوريتا بريسكا قضت الشهر الماضي بضرورة نشر الوثائق التي تضم أسماء أكثر من 170 شخصًا كانوا إمّا شركاء أو أصدقاء أو ضحايا لإبستين.

وبين هؤلاء الأشخاص، الذين يتراوح عددهم بين 150 و180 والذين وردت أسماؤهم في آلاف الصفحات، سياسيون وأفراد عائلات ملكية ورجال أعمال ومحامون وفنانون.

ويأتي هذا الكشف في إطار دعوى تشهير مرفوعة من الأميركية فرجينيا جوفري على إبستين وعشيقته وشريكته السابقة غيلاين ماكسويل، وهي ابنة روبرت ماكسويل صاحب الإمبراطورية الإعلامية البريطانية.

وكانت ماكسويل التي تحمل الجنسيات البريطانية والفرنسية والأميركية والتي تُعدّ من الوجوه البارزة لمجتمع المشاهير، ألقي القبض عليها في نيويورك في كانون الأول 2021 بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات لحساب إبستين، وحُكم عليها في حزيران 2022 بالسجن 20 عاما.

وأظهرت الوثائق أسماء عدد من الشخصيات البارزة التي كانت على علاقة بإبستين وزارت الجزيرة الخاصة به، ومنهم الأمير البريطاني أندرو، وأستاذ القانون بجامعة هارفارد سابق آلان ديرشوفيتز الذي كلفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتمثيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية الأسبوع القادم، كما تم ذكر اسم عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينغ، كما ورد ذكر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في وثائق المحكمة.