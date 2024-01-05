البيت الأبيض اتهم كوريا الشمالية بتزويد روسيا بصواريخ بالستية

اتّهم البيت الأبيض كوريا الشمالية بتزويد روسيا بصواريخ بالستية وقاذفات صواريخ استخدمت في الهجمات الأخيرة على أوكرانيا، وفق ادعائه، منددًا بـ"تصعيد يثير القلق".

وذكر الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين أنّه "تفيد معلوماتنا ان كوريا الشمالية زودت روسيا اخيرا منظومات لاطلاق صواريخ بالستية اضافة الى صواريخ بالستية عدة".

واعتبر ان هذا الامر يؤكد ضرورة ان يوافق الكونغرس الاميركي على رزمة مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا.

وكان الرئيس الاميركي جو بايدن حض الكونغرس الجمعة على "التحرك من دون تأخير" بعد "القصف الكثيف" في اوكرانيا.

وشدد كيربي الخميس على ان الدفاعات الجوية لاوكرانيا والتي تعرضت لضربات روسية في الايام الاخيرة، تبقى اولوية "مطلقة".