"حزب الله" نشر مشاهد من عملية استهدافه مجموعة من الجنود الإسرائيليين في محيط موقع المرج

نشر الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، مشاهد من "عمليّة استهداف المقاومة الإسلاميّة، مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج عند الحدود اللّبنانيّة الفلسطينيّة".

وكان قد أعلن "حزب الله"، في بيان أمس، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‌‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 04:00 من عصر يوم الخميس 2024-1-4، تموضعًا ‏مستحدثًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج، بالأسلحة الصّاروخيّة".