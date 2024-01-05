مظاهرة لعائلات الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" أمام منزل غانتس للمطالبة بعقد صفقة تبادل

تظاهر عدد من أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليّن لدى حركة "حماس" في ​قطاع غزة​، أمام منزل عضو مجلس الحرب الإسرائيلي ​بيني غانتس​، في روش هعين، للمطالبة بعقد صفقة تبادل "قبل فوات الأوان"، بحسب تعبيرهم.

وخرج غانتس إلى المتظاهرين، مؤكّدًا أنّه يتعامل مع قضيّة الأسرى على مدار الس~اعة، وناقشها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أمس.