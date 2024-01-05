تظاهر عدد من أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليّن لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، أمام منزل عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، في روش هعين، للمطالبة بعقد صفقة تبادل "قبل فوات الأوان"، بحسب تعبيرهم.
وخرج غانتس إلى المتظاهرين، مؤكّدًا أنّه يتعامل مع قضيّة الأسرى على مدار الس~اعة، وناقشها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرة لعائلات الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" أمام منزل غانتس للمطالبة بعقد صفقة تبادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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