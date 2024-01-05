اعلن مصرف لبنان ارتفاع رقم الاحتياطي لديه بالدولار، ليتبيّن ان الزيادة وصلت الى 750 مليون دولار منذ استلام الحاكم بالانابة وسيم منصوري مهامه منذ خمسة اشهر. فهل يُعلن منصوري عن رقم مليار دولار قريباً؟
اذا مضى المركزي بسياساته ستتواصل الزيادة، لتصل قبل نهاية شهر شباط المقبل الى رقم مليار، في وقت ينهمك منصوري بالورشة الداخلية للمصرف التي تعزّز الحوكمة، بعدما انجز تنظيم عمليات الصرف المالي لوزارات الدولة وعلاقاتها مع المركزي.
وبحسب المعلومات فإن كل الشركات والمتعهدين ينالون تدريجياً مستحقاتهم المالية لدى الدولة، مما يتيح استمرارية الاعمال القائمة.
وينطلق المصرف المركزي من تثبيت الاستقرار النقدي داخلياً، لاعادة الثقة الدولية بلبنان، ولذلك اوقف العمل بمبدأ الـ "Seigniorage"، وتم نقل مجموع الاعباء المؤجلة الناتجة عن عمليات السوق المفتوحة من الموجودات الأخرى المختلفة والموجودات الناتجة عن عمليات مقايضة على ادوات مالية الى بند جديد باسم "عمليات السوق المفتوحة المؤجلة".
من شأن هذا القرار اعادة الثقة الدولية بعد تقديم مبدأ الشفافية عن حجم الموجودات الحقيقية، بالإستناد الى ما تفعله المصارف المركزية في أوروبا وأميركا، بشكل يتيح اعتماد المعايير العالمية المالية، بالاطلاع على موجودات مصرف لبنان بشكل شفاف ودقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يُعلن منصوري نجاحه في رفع الاحتياطي مليار دولار؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.