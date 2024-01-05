هل يُعلن منصوري نجاحه في رفع الاحتياطي مليار دولار؟

اعلن مصرف ​لبنان​ ارتفاع رقم الاحتياطي لديه ب​الدولار​، ليتبيّن ان الزيادة وصلت الى 750 مليون دولار منذ استلام الحاكم بالانابة ​وسيم منصوري​ مهامه منذ خمسة اشهر. فهل يُعلن منصوري عن رقم مليار دولار قريباً؟

اذا مضى المركزي بسياساته ستتواصل الزيادة، لتصل قبل نهاية شهر شباط المقبل الى رقم مليار، في وقت ينهمك منصوري بالورشة الداخلية للمصرف التي تعزّز الحوكمة، بعدما انجز تنظيم عمليات الصرف المالي لوزارات الدولة وعلاقاتها مع المركزي.

وبحسب المعلومات فإن كل الشركات والمتعهدين ينالون تدريجياً مستحقاتهم المالية لدى الدولة، مما يتيح استمرارية الاعمال القائمة.

وينطلق المصرف المركزي من تثبيت الاستقرار النقدي داخلياً، لاعادة الثقة الدولية بلبنان، ولذلك اوقف العمل بمبدأ الـ "Seigniorage"، وتم نقل مجموع الاعباء المؤجلة الناتجة عن عمليات السوق المفتوحة من الموجودات الأخرى المختلفة والموجودات الناتجة عن عمليات مقايضة على ادوات مالية الى بند جديد باسم "عمليات السوق المفتوحة المؤجلة".

من شأن هذا القرار اعادة الثقة الدولية بعد تقديم مبدأ الشفافية عن حجم الموجودات الحقيقية، بالإستناد الى ما تفعله ​المصارف​ المركزية في أوروبا وأميركا، بشكل يتيح اعتماد المعايير العالمية المالية، بالاطلاع على موجودات ​مصرف لبنان​ بشكل شفاف ودقيق.