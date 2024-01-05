شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان فى أسبوع.. المجلس وافق على 3 تشريعات لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأخيرة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، حزمة من التشريعات الهامة الهادفة لجذب مزيد من الاستثمارات دعماً للاقتصاد الوطني.

ووافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته "لتصبح مصر مركزاً دولياً لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل".

ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس الشكر لرئيس الجمهورية على توجيهاته بتوطين مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر، ووافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (139) لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية "لدعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة وكذلك الأمراض الوراثية والنادرة"، ووافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية "لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية ودفع عجلة التنمية".

وأحال المجلس (29) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، والذي سبق الموافقة عليه في المجموع بجلسات المجلس السابقة.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (483) لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التهنئة للإخوة المسيحيين شركاء الوطن، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعاً عاماً موفقاً وعيداً سعيداً مباركاً ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.