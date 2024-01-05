بالصور– حملات تأمين طبي في محيط الكنائس بجنوب سيناء تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، سيارات العيادات الصحية المتنقلة بمحيط وداخل الكنائس، للتأمين الطبي والتوعية الصحية للمواطنين، تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الخاصة بتأمين احتفالات عيد الميلاد صحيًا في محيط الكنائس، والحدائق، والمتنزهات بنطاق المحافظة.

وقال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى إطلاق فعاليات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد تفعيلًا للمبادرات الرئاسية والتي تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن التأمين الطبي للكنائس مستمر على مدار 3 أيام خلال الفترة من 5 حتى 7 يناير الجاري، من خلال سيارات العيادات المتنقلة لتقديم خدماتها التي تتضمن إجراء الفحوصات المختلفة ومنها " قياس الضغط، السكر"، إضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن إدارة الثقافة الصحية والأعلام السكاني، بتقديم التوعية اللازمة لكافة المترددين على الكنائس خلال الأعياد، وتتضمن التوعية بما تقوم به المديرية من مبادرات، ومنها "صحة المرأة، الاعتلال الكلوي، قياس الضغط، والسكر، إجراء التحاليل اللازمة، مؤكدًا أن جميع الخدمات تقدم بالمجان وبمشاركة الفرق الطبية المدربة.

وقدم وكيل الوزارة، التهنئة لجميع الأخوة الأقباط العاملين بالمديرية والمنشآت التابعة بجنوب سيناء، بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنينًا لهم دوام الصحة والعافية.

جدير بالذكر أن محيط الكنائس بجنوب سيناء، تشهد تكثيف الإجراءات الأمنية، والحملات المرورية، والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية، للتصدي لكافة المخالفات، ومنع وقوع حوادث على الطرق، وتحقيق أقصى سيولة لحركة المركبات.