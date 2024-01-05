خطار تفقد نقاط تمركز عناصر الدفاع المدني لتأمين السلامة العامة في ليلة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

تفقد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، بناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، نقاط التمركز، حيث تتوزع عناصر الدفاع المدني حرصا على تأمين السلامة العامة عشية عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية.

واثنى خطار على "جهود جميع العاملين في الدفاع المدني من موظفين ومتعاقدين وأجراء ومتطوعين"، منوها بـ"ما بذلوه من تضحيات ملموسة في الأسبوعين الأخيرين من العام الماضي إبان الفيضانات التي اجتاحت الطرق، وعند وقوع حادثة تليفريك حريصا وانفجار المشرفية قبل أيام".

وأكد على "ضرورة البقاء على أعلى درجات التأهب للتدخل فورا عند الضرورة"، مهنئا اياهم بـ"حلول العام الجديد"، ومتمنياً لهم "دوام الصحة والنشاط والتقدم".