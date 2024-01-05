"هآرتس" عن بيانات للجيش الإسرائيلي: إصابة 15 جنديًا خلال 24 ساعة جراح ثلاثة منهم خطير

أفادت صحيفة "هآرتس"، نقلًا عن بيانات للجيش الإسرائيلي، عن إصابة 15 جنديًا خلال 24 ساعة جراح ثلاثة منهم خطير.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والاعتداءات اليومية التي تطال الأراضي اللبنانية من قبل الجيش الإسرائيلي، منذ تشرين الأول 2023.
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