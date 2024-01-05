طوني فرنجية التقى الأب نصر: نأمل المزيد من المسارات الايجابية في قانون تعويضات الأساتذة في الخاص

استقبل النائب طوني فرنجية في دارته في زغرتا الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر يرافقه المستشار القانوني للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية أندره باسيل، عفاف أبو سمرا ووليام سرور، في حضور روميو أبو ملحم.

وقدم الأب نصر، عرضا للأسباب التي دفعت المدارس الخاصة والكاثوليكية منها إلى رفض القانون الذي يرمي بتعديل بعض أحكام القوانين المتعلقة بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية والذي تم إقراره في مجلس النواب في 15 كانون الأول 2023.

وأكد المجتمعون، على "ضرورة أن يراعي أي قانون تربوي العائلة التربوية مجتمعة فيكون منصفا للأساتذة والمدارس والأهالي على حد سواء، وأهمية إنصاف الأساتذة المتقاعدين الذين قدموا الكثير للقطاع التربوي في لبنان".

وثمّن فرنجية "التعاطي الإيجابي من قبل مختلف الأطراف المعنية بالقانون المشار إليه ما سمح بتعليق الإضراب في المدارس واستكمال العام الدراسي"، آملاً أن "يكون هناك المزيد من المسارات الايجابية المرتبطة بقانون تعويضات الأساتذة في التعليم الخاص تنصف كل الأطراف وتحافظ على تماسك الأسرة التعليمية والمدارس الخاصة، التي أدت وما زالت تؤدي دورا هاما في تدعيم الهوية الثقافية اللبنانية".