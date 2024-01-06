بايدن: ترامب مستعد للتضحية بالديموقراطية الأميركية ويتوسّل العنف السياسي

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطاب في بنسلفانيا عشية الذكرى الثالثة للهجوم على مقر الكابيتول، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مستعد للتضحية بالديموقراطية الأميركية، وبتوسّل العنف السياسي ويقوم باستخدام خطاب ألمانيا النازية".

ورأى بايدن، أن "فريق دونالد ترامب مهووس بالماضي وليس بالمستقبل. إنه مستعد للتضحية بديموقراطيتنا بهدف الحصول على السلطة".