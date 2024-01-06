الأرصاد الجوية الفرنسية: 2023 ثاني أشد عام حرًا في فرنسا منذ مطلع القرن العشرين

كشفت وكالة ​الأرصاد الجوية​ الفرنسية "ميتيو فرانس"، أنّ "استكمالًا للحصيلة الموقّتة الصّادرة في 30 تشرين الثّاني الماضي، يسمح دمج بيانات شهر كانون الأوّل الماضي بالتّأكيد أنّه بعد عام 2022 الّذي كان أشدّ عام حرًّا عرفته ​فرنسا​ منذ مطلع القرن العشرين، يُصنّف العام 2023 في المرتبة الثّانية للسّنوات الأشدّ حرًّا على أراضينا".

وأوضحت أنّ "مع متوسّط حرارة قدره 14,4 درجة مئويّة"، بالمقارنة مع 14,5 درجة في 2022، تبلغ الزّيادة في متوسّط الحرارة لمجمل السّنة 1,4 درجة مئويّة، بالمقارنة مع متوسّط فترة 1991- 2020. وأشارت إلى أنّ على المستوى الدولي، كان 2023 "العام الأشدّ حرًّا المسجًّل في العالم"، استنادًا إلى معطيات برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي الّذي تشارك فيه.

وكان مرصد "كوبرنيكوس" قد أعلن مطلع كانون الأوّل الماضي، قبل صدور بيانات الشّهر الأخير من السّنة، أنّ 2023 سيكون "العام الأكثر حرًّا" المسجَّل في التّاريخ، بعدما كان تشرين الثّاني الماضي سادس شهر على التّوالي يسجّل مستويات حرّ قياسيّة.