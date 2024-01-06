دعا المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، كوريا الشمالية إلى "الامتناع عن مزيد من الأفعال الاستفزازيّة والمزعزعة للاستقرار، والعودة إلى الدّبلوماسيّة"، وذلك بعدما أطلقت أكثر من 200 قذيفة مدفعيّة قرب جزيرتَين حدوديّتَين لكوريا الجنوبية.
وأشار إلى "أنّنا نشجّع كوريا على وجه الخصوص على المشاركة في مناقشات موضوعيّة، حول تحديد سبل إدارة المخاطر العسكريّة وإحلال السّلام الدّائم في شبه الجزيرة الكوريّة"، مؤكّدًا أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لا تحمل أيّ نوايا عدائيّة تجاه كوريا الشّماليّة".
وكان قد أعلن الجيش الكوري الشّمالي، أنّه أجرى مناورةً بحريّةً بالذّخيرة الحيّة، "كإجراء طبيعي مضاد" ضدّ التّهديدات الكوريّة الجنوبيّة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء المركزيّة الكوريّة الرّسميّة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: ندعو كوريا الشمالية للامتناع عن الأفعال الاستفزازية والعودة للدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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