نشرة التوك شو| انفراجة اقتصادية قبل أبريل و11 مليار جنيه حصيلة شهادات وأزمة عماد أديب الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

توقف قلبه وباسم يوسف أنقذه..عماد أديب يتعرض لأزمة صحية مفاجئة في دبي

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن تعرض شقيقه الإعلامي عماد الدين أديب تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في دبي.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن شقيقه تعرض لأزمة قلبية خلال حضوره مؤتمرًا بدبي، وتوقف قلبه عن العمل لمدة دقيقة، وتصادف وجود الإعلامي باسم يوسف والذي أجرى الإسعافات الأولية لعماد أديب كونه طبيبًا ومهنته الأساسية وهي الطب.

وتابع عمرو أديب: علاقتي بباسم يوسف مش تمام.. ولكن أكن لباسم يوسف كل الاحترام على اللي عمله، وهشيل ده، وهو ليه دين فى رقبتي.. والجدعنة والشهامة لا تقدر بثمن.

عمرو أديب: تسريبات جيفري إبستاين أحدثت زلزال عالمي

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الكشف عن وثائق تتضمن أسماء من بينهم ساسة ومشاهير ربطتهم علاقة بالملياردير الراحل جيفري إبستين.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر 2"، مساء الجمعة، إن تسريبات جيفري إبستاين أحدثت زلزال عالمي، زبائن إبستاين "تاجر المتعة" كريمة الكريمة في العالم.

وأضاف: انتحار إبستاين في محبسه يثير التساؤل، القائمة المسربة حول تورط ساسة عالميين بانتهاكات جنسية رهيبة، ولما تعرف مين زبائن إبستن تصاب بالارتعاش.

يذكر أن مسؤول أميركي كشف عن إن وثائق محكمة نيويورك الفيدرالية التي تحتوي على أسماء مخفية سابقًا لأشخاص مرتبطين بطريقة أو بأخرى مع مرتكب الجرائم الجنسية الراحل جيفري إبستين، سيتم الكشف الأربعاء المقبل.

وتم الكشف علنًا عن العديد من الأشخاص الذين يزيد عددهم عن 150 شخصًا في ملفات المحكمة المدنية على أنهم مرتبطون بطريقة أو بأخرى بإبستين، الذي انتحر في عام 2019 بعد اعتقاله بتهم فيدرالية تتعلق بالاتجار بالجنس مع الأطفال.

الشهادات المنتهية كلمة السر.. خروج 500 مليار جنيه من البنوك خلال يناير الحالي

تستعد البنوك لإخراج حوالي 500 مليار جنيه خلال شهر يناير الجاري حوالي 500 مليار جنيه وذلك بعد انتهاء مدة شهادات الإدخار ذات العائد 25%.

وقال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "mbc مصر 2"، مساء الجمعة، إن شراء الشهادات الجديدة، بدأ من أمس الجمعة، من مختلف قنوات البنكين "الإلكترونية" و"أون لاين".

وأشار إلى أن ربط شهادات الاستثمار الجديدة ذات العائد 27% سنويا بلغت في أول 24 ساعة إلى 4 مليارات جنيه في بنك مصر، و3 مليارات جنيه في البنك الأهلي؛ مما يعني أنه تم ربط شهادات بقيمة 7 مليارات جنيه في أقل من 24 ساعة.

11 مليار جنيه حصيلة شهادات 27%.. تفاصيل ما حدث في اليوم الأول

كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس البنك الأهلي، تفاصيل إطلاق شهادات جديدة بفائدة 27%، مشيرا إلى أن هذه الشهادات متاحة حاليا.

وأضاف الإتربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "mbc مصر 2"، مساء الجمعة: وصلنا إلى 4 مليارات جنيه في بنك مصر، و7 مليارات جنيه في البنك الأهلي؛ مما يعني أنه تم ربط شهادات بقيمة 11 مليارات جنيه في أقل من 24 ساعة.

وأوضح محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، أن هذه الشهادة، هي شهادة ادخار جديدة لأجل عام، بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، مشيرا كما طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا.

نوه محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، أن شراء الشهادات الجديدة، بدأ اعتبارا من اليوم الجمعة، من مختلف قنوات البنكين “الإلكترونية” و"أون لاين"، وتخرج في يناير 2024، نحو 500 مليار جنيه كسيولة من البنوك إلى الأسواق، تتمثل في قيمة شهادات الادخار ذات العائد 25%، مع انتهاء مدتها.

زيادة الرواتب والمعاشات.. بكري: تعليمات رئاسية بتعويض المواطن عن غلاء الأسعار

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن بشري سارة للمواطنين خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أصدر تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار وزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص.

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد": "كل يوم بنسمع عن غلاء في الحديد والأسمنت وسلع تانية، وكل معلومة بنعرضها بيكون ليها مصدر وسند"

وأشار مصطفى بكري ، إلى أنه وفقا لمصدر مطلع أصدر الرئيس السيسي تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار، بالتزامن مع تنظيم الموازنة الجديدة بزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص، علاوة على تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، مع التركيز على إعادة استقرار الوضع المالي والاقتصادي وكبح جماح التضخم.

وأضاف مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد شعبوي وطني يعلم كل الظروف التي يعيشها المواطن بسبب التطورات التي تحدث في الشرق الأوسط، مختتما: الرئيس السيسي يرى ضرورة تعويض المواطنين في الموازنة التي ستقدم للبرلمان مارس المقبل، من خلال ما يأتي:

مرهون بهذه العوامل .. خبير اقتصادي يكشف مصير الذهب

قال الخبير الاقتصادي حسام عيد محلل أسواق المال، أن الذهب هو الملاذ الآمن للأموال المستثمرة سواء من قبل المستثمرين الأفراد أو المؤسسات المالية، ولكن الأموال المستثمرة بالذهب في تصاعد مستمر، في ظل التوترات السياسية لأنه أفضل وسيلة للتحوط من انخفاض الجنيه المصري، وارتفاع معدلات التضخم، وهذا سر ارتفاع أسعار الذهب، وتحقيقه أرقام قياسية.

وقال الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" عبر قناة "أزهري"، إن هناك توقعات الفترة المقبلة باستقرار أسعار الذهب، وسيكون هناك عمليات تصحيح لأسعار المعدن الأصفر في مصر، وسيكون هناك انخفاض حاد في الأسعار بعد اتخاذ سعر صرف مرن للجنيه المصري.

وتابع الخبير الاقتصادي حسام عيد: "الذهب سينخفض وسيهبط.. انخفاض كبير في أسعار الذهب بعد اتخاذ قرار حاسم في سعر صرف الجنيه المصرية".

الزراعة: الانتهاء من زراعة 350 ألف فدان في مشروع الدلتا الجديدة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه حدث تطور فى الزيادة السكانية، مما تطلب زيادة المساحة المنزرعة من الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أنه كان لابد من وجود فرصة لتأمين إحتياجات المواطن المصري اليوم وتأمين حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن الدولة بدأت في تنفيذ العديد من المشروعات التي كان هدفها زيادة المساحة المنزرعة، مثل: مشروع الدلتا بإجمالي مساحة مستهدف زراعتها 2.2 مليون فدان، وبالفعل تم زراعة أكثر من 350 ألف فدان فى هذه المنطقة.

وتابع الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هذا المشروع فرصة خصوصا أنها مقامة على جانبي محور الضبعة، وبالتالي هناك فرصة كبيرة للربط بين الأسواق الرئيسية أو الموانئ الرئيسية فى منطقة الإسكندرية، وبالتالي فرص عمل.