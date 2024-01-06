قصفها حزب الله.. أهمية قاعدة ميرون لقوات الاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - قصف "حزب الله " صباح اليوم السبت موقع ميرون العسكري الإسرائيلي، وهو من أهم المواقع العسكرية بالنسبة للاحتلال، وفي السطور التالية نوضح أبرز المعلومات عن الموقع.

أهمية قاعدة "ميرون" بحسب بيان المقاومة:

- هي قاعدة للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين المحتلة وهي ‏أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة.

- تُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة والمراقبة والتحّكم الجوّي ‏الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديل رئيسياً عنها.

- هي واحدة من قاعدتين أساسيتين في ‏كامل الكيان الغاصب وهما: ميرون شمالًا، والثانية "متسبيه رامون" جنوبًا.

- تُعنى قاعدة ميرون بتنظيم وتنسيق وإدارة كامل العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا ‏وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

- تشكل القاعدة ‏مركزًا رئيسيًا لعمليات التشويش الإلكتروني على الاتجاهات المذكورة.

- يعمل في هذه القاعدة عدد ‏كبير من نخبة الضباط والجنود الإسرائيليين.



أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، الانتقام لاغتيال صالح العاروري ومجاهدي عدد من رجال المقاومة، باستهداف اهم قاعدة عسكرية للاحتلال وهي قاعدة ميرون .

قالت المقاومة في البيان:" تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين المحتلة وهي ‏أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة والمراقبة والتحّكم الجوّي ‏الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديل رئيسيًا عنها، وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في ‏كامل الكيان الغاصب وهما: ميرون شمالًا، والثانية "متسبيه رامون" جنوبًا".‏

أضاف:" وتُعنى قاعدة ميرون بتنظيم وتنسيق وإدارة كامل العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا ‏وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، كما وتُشكل هذه القاعدة ‏مركزًا رئيسيًا لعمليات التشويش الإلكتروني على الاتجاهات المذكورة، ويعمل في هذه القاعدة عدد ‏كبير من نخبة الضباط والجنود الصهاينة".‏

أوضحت المقاومة الإسلامية: " قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:50 من صباح يوم السبت 06-01-2024 ‏وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري وإخوانه الشهداء ‏في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع ‏متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكّدة". ‏

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