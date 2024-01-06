بوريل من لبنان: أولويتنا تجنب التصعيد الإقليمي وتهيئة الظروف للتوصل لسلام بين إسرائيل وفلسطين

أكّدالممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة ​جوزيب بوريل​، أنّه "يسعدني العودة إلى ​لبنان​، لإظهار الدّعم خلال هذه الأوقات الصّعبة"، مشيرًا إلى "أنّني سأعقد لقاءات مهمّة حول تأثير ​حرب غزة​ على لبنان والمنطقة".

وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "الأولويّة هي تجنّب التّصعيد الإقليمي، وتعزيز الجهود الدّبلوماسيّة بهدف تهيئة الظّروف للتوصل إلى سلام عادل ودائم بين ​إسرائيل​ و​فلسطين​ وفي المنطقة".