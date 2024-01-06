بوريل من لبنان: أولويتنا تجنب التصعيد الإقليمي وتهيئة الظروف للتوصل لسلام بين إسرائيل وفلسطين

أكّدالممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة جوزيب بوريل، أنّه "يسعدني العودة إلى لبنان، لإظهار الدّعم خلال هذه الأوقات الصّعبة"، مشيرًا إلى "أنّني سأعقد لقاءات مهمّة حول تأثير حرب غزة على لبنان والمنطقة".
وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "الأولويّة هي تجنّب التّصعيد الإقليمي، وتعزيز الجهود الدّبلوماسيّة بهدف تهيئة الظّروف للتوصل إلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين وفي المنطقة".
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