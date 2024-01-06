التقى رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع، في معراب، الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر، ترافقه الأخت عفاف أبو سمرا، محامي المدارس الكاثوليكيّة أندريه باسيل، وليم سرور والأمين العام السّابق للحزب غسان يارد؛ في حضور نائبَي تكتّل "الجمهوريّة القويّة" ملحم الرياشي وأنطوان حبشي.
وفنّد الوفد التّربوي خلال اللّقاء، ثغرات قانون تعديل بعض أحكام قانون الهيئة التّعليميّة في المدارس الخاصة، الّذي أُقرّ في الجلسة التشريعية في 15 كانون الأوّل 2023، والمشاكل النّاجمة عنه من أعباء ماليّة وسواها، عارضًا للحلول المقترحة في هذا السّياق.
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع بحث مع وفد تربوي برئاسة الأب نصر بحلول لثغرات تعديل بعض أحكام قانون الهيئة التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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