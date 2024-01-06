جعجع بحث مع وفد تربوي برئاسة الأب نصر بحلول لثغرات تعديل بعض أحكام قانون الهيئة التعليمية

التقى رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، في معراب، الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب ​يوسف نصر​، ترافقه الأخت عفاف أبو سمرا، محامي المدارس الكاثوليكيّة أندريه باسيل، وليم سرور والأمين العام السّابق للحزب غسان يارد؛ في حضور نائبَي تكتّل "الجمهوريّة القويّة" ​ملحم الرياشي​ و​أنطوان حبشي​.

وفنّد الوفد التّربوي خلال اللّقاء، ثغرات قانون تعديل بعض أحكام قانون الهيئة التّعليميّة في ​المدارس الخاصة​، الّذي أُقرّ في ​الجلسة التشريعية​ في 15 كانون الأوّل 2023، والمشاكل النّاجمة عنه من أعباء ماليّة وسواها، عارضًا للحلول المقترحة في هذا السّياق.