الراعي التقى رؤساء وأعضاء المؤسسات الاجتماعية بلبنان: بكركي بيت الجميع وليس فقط للسياسيين

التقى البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، بعد القدّاس الإلهي، لمناسبة عيد الدنح، رؤساء وأعضاء المؤسّسات الاجتماعية العاملة في ​لبنان​، الّتي أحيت "يوم الفقير العالمي"، في الصّرح البطريركي في ​بكركي​، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف شخص. واستمع منهم إلى التّحدّيات الّتي يواجهونها، وإلى برامج المساعدات الّتي يقدمونها والّتي يعملون على تقديمها.

وتوجه بالشّكر لكلّ المؤسّسات "الّتي تعمل جاهدةً وبالتّعاون مع الكنيسة، من أجل التخفيف من آلام الفقراء والمعوّقين والمحتاجين"، مشيرًا إلى أنّ "بكركي هي بيت الجميع وليس كما يقول البعض إنّها فقط للسّياسيّين. وهذا اليوم كان اليوم الأشرف والأسعد بالنسبة لنا". وأكّد أنّ "علينا توحيد الجهود من أجل تخفيف آلام كلّ متألّم".