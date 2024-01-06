الأب توفيق معتوق قاد "أوركسترا سان ريمو الفيلهارمونية" في حفل ضخم في إيطاليا

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قادَ الرّاهب الأنطوني الأب توفيق معتوق، "أوركسترا سان ريمو الفيلهارمونيّة" في إيطاليا، في حفل ضخم أُقيم لمناسبة العام الجديد على "مسرح أوبرا سان ريمو" التّاريخي.
وقد أدّت الأوركسترا أعمالًا لموزارت وفيردي ودفوراك وليهار وماسكاني، وروسيني، وباولو توستي. وشاركت السوبرانو العالميّة كاترينا دي تونو بأداء مقطوعة موزارت "زواج فيغارو".
والأعمال الّتي قدّمتها الأوركسترا، تُعدّ من أبرز المعزوفات حول العالم، كما أنّها من أهمّ المؤلّفات الّتي تؤدّيها مختلف الأوركسترات العالميّة.
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