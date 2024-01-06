حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب.. وقرار مهم للكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها قيام زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ولقائه مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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انقطاع الكهرباء.. قرار مهم باستثناء مدن بـ 3 محافظات من تخفيف الأحمال

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مجلس الوزراء قرر استمرار استثناء ٣ محافظات هي شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر من خطة تخفيف الأحمال.

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"شكر ووعد".. ماذا قال محمد صلاح للرئيس عبدالفتاح السيسي قبل كأس الأمم الأفريقية؟

وجه محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والمنظومة الرياضية في مصر، على دعم تطوير المجال الرياضي.

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نتيجة قرعة الحج السياحي.. الوزارة تعلن فوز 23 ألف مواطن - رابط الاستعلام

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1445هـ/ 2024م والتي تم إجراؤها الساعة 10 صباح اليوم بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بالعباسية، بحضور ممثلي الوزارة ووزارة الداخلية.

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الصغرى بالقاهرة 14 درجة.. شبورة كثيفة صباحا وأجواء شديدة البرودة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية غدا الأحد على مختلف المناطق.

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الثلاثاء المقبل.. مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى كوت ديفوار

تسير شركة مصر للطيران، رحلة خاصة رقم "MS3900" من طراز "بوينج B737-800" إلى مطار أبيدجان بكوت ديفوار لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

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