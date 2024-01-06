عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد كتيبة النصيرات في حماس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي ادرعي، مقتل قائد كتيبة النصيرات في حماس ونائبه في غارة جوية.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل.

على جانب آخر، نشرت كتائب القسام مقطع فيديو بعنوان "الوقت يمضي ويتلاشى" لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي المأسورين لدى المقاومة الفلسطينية، والذين قتلهم جيش الاحتلال في الشجاعية بعد أكثر من محاولة سابقة لقتلهم في عدة أماكن بالحي.

وظهر في الفيديو جندي أسرائيلي احتياطي مأسور، من وحدة يلهوم لمكافحة الأنفاق، قال :"أنا مشتاق جدا لعائلتي ولأصدقائي، وأريد أن أقول لأختي والتي مر على عيد ميلادها أسبوعين، أتمنى لها حظا سعيدا وأمل أن تكون بخير، وأتمنى أن أخرج قبل عيد ميلاد أمي، يجب أن أنوه على تعامل رجال القسام الطيب لي وبإحترام، وحافظوا على حتى أنهم خاطروا بأنفسهم من أجل أن أبقى على قيد الحياة، أريد أن أرسل لرئيس الوزراء نتنياهو أن يوقف الحرب ولا يمسني أنا والمخطوفين هنا بغزة".

وقال جندي أحتياطي آخر: "أنا اشتاق إلى أسرتي، وانتظر احتضانكم جميعا وأن أراكم بخير، كنت في ثلاث منازل وهذه المنازل تم قصفها بطائرات سلاح الجو".

وقال الجندي الإسرائيلي ساخي إذن: " خلال فترة وجودي هنا حافظ رجال القسام على حياتي، وقدموا لي كل شيء أطلبه منهم من الأكل والشرب".

سامر طلالقة جندي احتياطي، قال: “كل يوم هناك قصف حتى البيت الذي كنا بداخله قاموا بقصفه”.

وأضافت القسام في مقطع الفيديو، أن الجنود الأسرى قبل مقتلهم لوحوا بالعلم الأبيض وصرخوا لهم مخطوفين مخطوفين، لكنهم قتلوهم بدم بارد.