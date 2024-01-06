بيان الجيش الإسرائيلي حول اغتيال إسماعيل السراج قائد كتيبة النصيرات في حماس

ياسر رشاد - القاهرة - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصفية قائد كتيبة النصيرات التابعة لمنظمة حماس ونائبه في غارة جوية، وحتى الآن لم تؤكد حركة حماس أو تنفي الخبر.

وقال متحدث الجيش أفخاي أدرعي في بيان له: "تمت تصفية إسماعيل السراج، قائد كتيبة النصيرات ونائبيه أحمد وهبة، اليوم السبت في غارة جوية شنها سلاح الجو، بقيادة مقر قيادة المنطقة الجنوبية وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام."

وأضاف البيان أن السراج عمل، قائد كتيبة النصيرات التابعة لمنظمة حماس ، سابقًا قائد سرية نخبة حمساوية وأحد العناصر الذين شاركوا في صناعة الوسائل القتالية الصاروخية.

وتم تعيين نائبه أحمد وهبة في منصب نائب قائد الكتيبة بعد أن صفّى جيش الدفاع وجهاز الأمن العام خلال الأسابيع الأولى من القتال نائبه السابق، عبد الرحمن، وقد شغل وهبة عدة وظائف ميدانية وإدارية لدى منظمة حماس، بما في ذلك العمل على إعداد خطة التدريبات الخاصة بالمنظمة.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي، أنه صدرت عن كتيبة النصيرات مخططات التوغل الواسع النطاق في البلاد في 7 أكتوبر باتجاه بلدات منطقة الغلاف وكيبوتس بئيري بشكل خاص، وخلال القتال عمل عناصر الكتيبة على الترويج لمخططات إطلاق الصواريخ المضادة للدروع والطائرات المسيرة من دون طيار باتجاه قوات جيش الدفاع.