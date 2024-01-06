حشد فلسطينى لدعم جنوب إفريقيا فى دعواها ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - دعت اليوم اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة «إسرائيل»، أوسع تحالف فى المجتمع الفلسطينى وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، إلى حشد دعم عربى للدعوى التى رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد «إسرائيل» بسبب الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطينى فى قطاع غزة المحتل والمحاصر، ورحبت بتأييد منظمة المؤتمر الإسلامى للدعوى.

تزامن ذلك مع تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، قال إن «إسرائيل» قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، فى أعقاب الدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا.

أكدت (BDS) فى بيان نشر على منصاتها الإلكترونية على ضرورة حشد الدعم العربى الرسمى والدبلوماسى، خاصة من قبل جامعة الدول العربية والدول العربية الأعضاء فى الاتفاقية، للتصدى للتكتل الغربى الصهيونى الداعم للاحتلال والأبارتهايد أمام مرافعة جنوب إفريقيا».

وقالت (BDS): إن هذه الاستجابة ليست أمراً ضرورياً من أجل وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى فحسب، بل لوقف انحدار البشرية ونظامها العالمى المشوه المستند إلى شريعة الغاب.

ودعا البيان جامعة الدول العربية والدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بالوفاء بالتزاماتها القانونية ودعم الدعوى الجنوب إفريقية، «وهو ما يشكّل أضعف الإيمان، خاصة أمام مواصلة الغرب الاستعمارى بقيادة الولايات المتحدة، بتسليح وتمويل وتقديم الغطاء الدبلوماسى للإبادة الجماعية الإسرائيلية فى غزة، مما يمنع الأمم المتحدة والأجسام الدولية الخاضعة لسيطرة الغرب من فرض عقوبات شرعية لوقف الإبادة».

وختم بيان اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة «إسرائيل» بالقول: إن «اليوم هو زمن رفض الارتهان للإملاءات الأمريكية - الإسرائيلية. إن لم يكن الآن، فمتى؟».

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن «إسرائيل» قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، فى أعقاب الدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا، وتتهمها فيها بعمليات إبادة جماعية، كما تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة.

وقال ما يسمى رئيس مجلس الأمن القومى فى كيان الاحتلال «تساحى هنغبى» للصحيفة حول ما وصفتها الصحيفة بـ«الخطوة الاستثنائية»: إن كيانه وقّع على الوثيقة ضد الإبادة الجماعية منذ عشرات السنوات ولن يقاطع الجلسة، وأضاف: «سنمثل فيها وسنتصدى للدعوى العبثية التى تشكّل مؤامرة دموية أى ضد إسرائيل»، بحسب تعبيره. وزعم «هنغبى» بقوله: «المختلف هذه المرة أن بمقدورنا الدفاع عن أنفسنا أمام من يريدون إبادتنا. إن الادعاء الذى لا أساس له ضد حق الضحية فى الدفاع عن نفسها، هو وصمة عار، ونتوقع من جميع الدول المتحضرة التجاوب مع موقفنا هذا»، بحسب قوله.

وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات فى الدعوى نفسها قد تستمر ما بين أربع وست سنوات، وأن المساعى «الإسرائيلية» الحالية تهدف إلى إجهاض صدور أمر مرحلى يفرض على الاحتلال «الإسرائيلى» وقف إطلاق النار فى غزة، مؤكدة أن كيان الاحتلال «الإسرائيلى» سيلجأ إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية من أجل تجنيد دول ضد جنوب إفريقيا، وضد الخطوة التى تقوم بها فى إطار الدعوى.