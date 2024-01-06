«كوهين» يطالب بوقف الحرب وتبييض السجون من الأسرى الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - رئيس الموساد السابق: نتنياهو حولنا لمجرمى حرب وقتلة أطفال

أكد رئيس الموساد الإسرائيلى السابق يوسى كوهين، أن ما يقوم به رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعضو مجلس الحرب بينى جانتس، حول الإسرائيليين إلى مجرمى حرب وقتلة أطفال.

أوضح رئيس الموساد الإسرائيلى السابق فى مقال نشره عبر صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أنه بعد أكثر من 80 يوماً لا تزال إسرائيل لديها أخطاء وتقديرات غير مدروسة، مشيراً إلى أن سياسة حكومة اليمين المتطرف ستؤدى إلى عودة اليهود إلى بولندا وروسيا وبريطانيا وأمريكا.

ووصف كوهين عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس صالح العارورى فى العاصمة بيروت بمغامرة بائسة لرئيس وزراء الاحتلال ولن تكون الأخيرة، مضيفا «نتنياهو يغرق ويأخذنا معه إلى الهلاك.. فهو ما زال يراهن على جر أمريكا إلى هذه المعركة وهذا رهانه الأخير».

وأضاف «كوهين» «الأمريكيون لن يأتوا. اسمعونى جيداً الأمريكيون لن يأتوا. وإذا أو بالأحرى حين نصحوا قريباً.. اعرفوا جيداً أننا جميعاً عائدون إلى دول الشتات من حيث أتينا».

وأضاف «لا أحد فى قيادة الجيش ولا فى قيادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لديه البأس الكافى ليطلعكم على مدى هشاشة موقفنا على الجبهات. الوقت لم يمض على تدارك الموقف، فما زال أصدقاؤنا معنا ولكن على القيادة السياسية أن تضع مصلحة الشعب اليهودى قبل مصالحها».

وطالب باتخاذ قرارات فورية وصعبة ومريرة تبدأ بالوقف الفورى للحرب وإعادة الأسرى إلى عائلاتهم حتى على حساب إفراغ السجون والدعوة إلى انتخابات سريعة لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية تستطيع العمل على أخذ العبر والدروس مما حصل وإعادة بناء جيش جديد بفكر جديد وإعادة اللحمة الداخلية. ودعا القيادة السياسية بضرورة أن تتحمل الثمن اليوم وإلا سوف يتحمل جميع بنى إسرائيل الثمن ولن يبقى من حلم الدولة اليهودية إلا أحاديث الذكريات ونحن نحتسى القهوة على قارعة الطريق فى أوروبا.