الطيران المدني تعلن عن مشروعات تم الانتهاء منها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

أعلنت وزارة الطيران المدني الحصاد الخاصة بمختلف القطاعات والشركات التابعة لها ومن ضمنها مشروعات تم الانتهاء ، وقالت ان المشروعات هذا العام خدمت مجموعة من المطارات ومنها .

مشروع شبكة الفايبر للمنطقة المركزية وتم الاستلام الابتدائي للمشروع.

مشروع مشروع توريد وتركيب وتشغيل سنترال داخلي بمطارات (أسيوط، سوهاج، برج العرب).

إحلال وتجديد شيلر رقم (2) بمركز الملاحة.

إحلال وتجديد محطة الطاقة الشمسية وأجهز التكييف بمحطة سيدي براني .

وقالت الوزارة مشروعات جاري تنفيذها..

رفع كفاءة البرج القديم للعمل بديل للبرج الجديد.

مشروع توريد وتركيب أجهزة Transceivers لمطارات مختلفة.

رفع كفاءة برج المراقبة الجوية بمطار مرسي مطروح.

تحديث نظام الـ MAPS الخاص بالخرائط الملاحية والهبوط الألى.

إنشاء مخرج طوارئ لمطارات (أسوان، الغردقة، طابا، شرم الشيخ).

إنشاء برج مراقبة جوية بمطار سانت كاترين.

وتابعت الوزارة أهم المشروعات المستقبلية:-

تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية بمركز مراقبة المنطقة والبرج والاقتراب والطوارئ بمطار القاهرة.

تطوير أنظمة الاتصالات الصوتية VCCS بمركز الملاحة.

تطوير أنظمة الاتصالات اللاسلكية VHF والتسجيل الصوتي VRS بمركز الملاحة.

توريد وتركيب عدد (2) جهاز رادار سوبكا.