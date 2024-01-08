"اسرائيل هيوم": مكان السنوار معروف لدى اسرائيل ولا تستطيع استهدافه لانه محاط بالاسرى الاسرائيليين الاحياء

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن مكان زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، معروف بالنسبة لإسرائيل بشكل دقيق. وأضافت أن موانع استهداف السنوار تكمن في كونه محاطا بعدد كبير من الاسرى الإسرائيليين الأحياء. وفي بداية الحرب، اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" إن "قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، ما زالوا في مدينة غزة أو في أنفاق تحتها، مضيفا: "إنهم هناك. سوف نصل إليهم".

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