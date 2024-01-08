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بلتون تتقدم للرقابة المالية للموافقة على تأسيس صندوق استثمار في الذهب

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقدمت شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقة لتأسيس وإصدار صندوق استثمار في الذهب.

جاء ذلك في إفصاح لشركة بلتون المالية القابضة، والمالكة لشركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار بالكامل في البورصة اليوم الثلاثاء.

وشركة بلتون المالية القابضة تعمل في تقديم الخدمات المالية وخدمات التمويل غير المصرفي، وهي مقيدة في البورصة المصرية.

وشهدت أسعار الذهب زيادة كبيرة محليا وعالميا خلال العام الماضي 2023، مع حدوث العديد من الأزمات الاقتصادية في مصر والعالم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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