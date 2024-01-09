زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب قبالة سواحل الفلبين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6,7 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين في المحيط الهادئ أمس.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 70 كلم وعلى بعد نحو 100 كلم جنوب شرق ولاية سارانغاني، إلا أنه لم يُطلَق تحذير من وقوع موجة مد عالية ( تسونامي ) وفق النظام الأمريكي للتحذير من موجات المد البحري.

ولم تصدر معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.