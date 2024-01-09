فيضانات وعواصف شديدة تجتاح مناطق واسعة من ولاية فيكتوريا الأسترالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أنقذ رجال الطوارئ أكثر من 20 شخصاً من الفيضانات في ولاية فيكتوريا الأسترالية، وحذر المسؤولون من مزيد من الفيضانات مع اجتياح العواصف منطقة تغمرها المياه بالفعل في أحدث موجة من الطقس العاصف تضرب الساحل الشرقي للبلاد.

ومن المتوقع أن تؤدي الأمطار والعواصف الرعدية إلى هطول ما يصل إلى 100 مليمتر من الأمطار، أي أكثر من معدل هطول الأمطار خلال شهر في بعض الخليج 365، على حزام عريض يمتد من جنوب غرب ولاية نيو ساوث ويلز إلى شمال شرق فيكتوريا، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية.

وتلقى رجال الإنقاذ في ولاية فيكتوريا ما يقرب من 700 مكالمة طلب للمساعدة وأجروا 26 عملية إنقاذ في الساعات الأولى من يوم الاثنين، خاصة حول بلدة “بنديغو” على بعد حوالي 120 كيلومترا شمالي ملبورن. وأصدرت السلطات سبعة تحذيرات من الفيضانات في جميع أنحاء فيكتوريا، ومن المحتمل حدوث سيول خطيرة مع تساقط الأمطار شرقا باتجاه الساحل.