لليوم الـ95 لحرب غزة.. تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة بفلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غاراتها وقصفها على مناطق متفرقة عدة من قطاع غزة، لا سيما على وسطه وجنوبه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وبحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، فمع دخول العدوان على غزة يومه الـ95، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها مواقع في قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي.

وشهد وسط مدينة خان يونس، ومنطقة قيزان النجار إلى الجنوب من المدينة، قصفا جويا ومدفعيا إسرائيليا عنيفا صباح اليوم، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المدنيين، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم بسبب القصف العنيف.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على محيط مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس، بينما نفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية واسعة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوقوع إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق رفح جنوب قطاع غزة.

واستُشهد وأصيب عدد من المدنيين الفلسطينيين، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و84 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و926 جريحا، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.