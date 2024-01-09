النقلي: السعودية نجحت في القضاء على ظاهرة التخلف في الحج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن السفير أسامة النقلي سفير المملكة في مصر نجاح المملكة في القضاء على ظاهرة التخلف في الحج وقال في كلمته اليوم الثلاثاء، بجلسة الطريق إلي النسك بمؤتمر الحج والعمرة بجدة أن السفارات السعودية تقوم بدورها فى التوعية بأنظمة المملكة من خلال الإتصال بالأجهزة والمؤسسات الرسمية من ناحية وبالرأى العام من خلال الإعلام التقليدي وإعلام السوشيال ميديا.

وأشار النقلي إلى قيام المملكة بتحديثه الأنظمة كل 6 أشهر للتيسير على الزائرين سواء كان ذلك للحج والعمرة أو للزيارة والسياحة، واستعرض النقلي مراحل تطور منح التأشيرات بدءا من الختم على الجواز ثم الطبع على وصولا إلى التأشيرة الإلكترونية التي يتم تطبيقها اليوم.