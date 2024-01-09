66.1 مليار جنيه قيمة تمويلات مبادرتي التمويل العقاري حتى أول يناير 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

ارتفع إجمالي تمويلات مبادرتي التمويل العقاري لشريحة محدودي الدخل إلى نحو 66.1 مليار جنيه بعدد 549 ألف مستفيد حتى الأسبوع الأول في يناير الجاري، وفق بيانات صندوق التمويل العقاري.

ويشارك في مبادرتي التمويل العقاري لتمويل شريحة محدودي الدخل ذات الفائدة المدعمة 7% سنويا و3% سنويا على أساس متناقص 22 بنكا و8 شركات للتمويل العقاري.

وتستحوذ البنوك على حصة 96.4% من إجمالي التمويلات المقدمة في مبادرتي التمويل العقاري بقيمة 63.73 مليار جنيه بعدد 529.52 ألف مستفيد حتى أول أسبوع من يناير الجاري.

فيما بلغ حجم التمويلات المقدمة من شركات التمويل العقاري نحو 2.37 مليار جنيه بعدد 19.25ألف مستفيد بنسبة 2.3% من إجمالي التمويلات بالمبادرة.

ويستحوذ بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي على حصة سوقية تتجاوز 50% من إجمالي التمويلات المقدمة في المبادرتين.

ضخ البنك الأهلي تمويلات حتى أول أسبوع من يناير الجاري بنحو 17.25 مليار جنيه بعدد 144.32ألف مستفيد.

فيما ضخ بنك مصر تمويلات بنحو 15.92 مليار جنيه بعدد 127.87 ألف مستفيد حتى أول يناير الجاري.

اقرأ أيضا: