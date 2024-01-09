سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط 50 جنيها بحلول تعاملات المساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، مع هدوء الطلب على الشراء، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2153 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2769 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3230 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3691 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2034 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بزيادة 6.3 دولار بنسبة 0.31%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من الخليج 365: أسعار الذهب