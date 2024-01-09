اشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في تصريح له، الى انه "لدي قلق من أن إسرائيل ربما اتخذت إجراءات قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي في غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني: إسرائيل ربما اتخذت إجراءات قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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