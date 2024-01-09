أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال اجتماع لهم بـ"ضرورة التقليل من الأضرار التي تلحق بالمدنيين في قطاع غزة وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية". وافاد بلينكن هرتسوغ خلال لقائهما بإن "الولايات المتحدة تكرر دعمها لحق إسرائيل في ضمان ألا تكون مذبحة 7 تشرين الاول قابلة للتكرار". وشدد بلينكن على "ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في قطاع غزة، وضرورة تسهيل تقديم مساعدات إنسانية متزايدة ومستمرة للقطاع". من جانبه، كتب هرتسوغ في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، "التقيت هذا الصباح بوزير الخارجية الأميركي الذي يقف بحزم ووضوح إلى جانب دولة إسرائيل، إلى جانب الرئيس الاميركي جو بايدن، والإدارة الأميركية بأكملها".

كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن لهرتسوغ: يجب التقليل من الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة وتسهيل تقديم المساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.