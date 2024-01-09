السلطات الفرنسية اعتبرت توقيف فرنسي في أذربيجان تعسفيًا وطالبت بالإفراج عنه بدون تأخير

اعتبرت فرنسا أن "توقيف أذربيجان للمواطن الفرنسي مارتن ريان بشبهة التجسس أمر تعسفي وطالبت بالإفراج الفوري عنه". واشارت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس، الى اننا "نؤكد اعتقال مواطننا من قبل السلطات الأذربيجانية منذ مطلع كانون الأول الماضي"، مضيفة "كما سبق أن أبلغنا السلطات الأذربيجانية، نعتبر هذا التوقيف تعسفيًا ونطالب بالإفراج بدون تأخير عن مواطننا".

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