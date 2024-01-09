وزيرا خارجية البحرين وأوزبكستان يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين، وما وصلت إليه من تقدم ونمو على مختلف المستويات.

كما استعرض الوزيران سبل الدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أكثر اتساعًا بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

من جهة أخرى، بحث الدكتور عبد اللطيف الزياني، مع سفير روسيا لدى البحرين أليكسي سكوسيريف، علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين البحرين وروسيا، وما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين من نموٍ وتطورٍ في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.