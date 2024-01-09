شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: عدد شهداء الصحفيين فى غزة يسجل رقما قياسيا جديد لجرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عدد الصحفيين الذين استشهدوا على يد الاحتلال الصهيوني يسجل رقما قياسيا جديدا لجرائم الاحتلال في حربه البشعة على قطاع غزة، ووصول نسبة الشهداء من الصحفيين إلى 10% هذا يعد رقم غير مسبوق في أي من مناطق الصراع حول العالم.

وأشار "الخولى" إلى أن هذا ما يؤكد مدى ما وصل إليه الاحتلال من إجرام وانتهاكات لم تحدث من قبل في ظل وجود غطاء أمريكي وغربي للقيام بهذه الجرائم وغياب المسئولية الدولية عن ردع كيان الاحتلال عن القيام بكل أصناف وأشكال الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولى وارتكاب كل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية التي وقعت منذ 7 أكتوبر وحتى يومنا هذا.