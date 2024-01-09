إنفجار في مصنع لمستحضرات التجميل في طهران واصابة 25 شخصا

وقع اليوم إنفجار في مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل في منطقة فرديس بالعاصمة طهران.

وذكر الرئيس التنفيذي لإدارة الإطفاء في فرديس، بانه "أصيب 25 شخصا في انفجار ورشة إنتاج مستحضرات التجميل، وتم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفيات".

وبحسب التقديرات الأولية فإن سبب الحريق هو تسرب الغاز في خط الإنتاج عند تعبئة بخاخات التجميل، ما أدى إلى نشوب الحريق.

في حين أدى هذا الانفجار إلى أضرار جسيمة في المصنع.