المحكمة الجنائية الدولية تحقّق في استشهاد صحافيين بقطاع غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكّدت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق في جرائم بحق صحافيين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث استشهد عشرات المراسلين.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية استشهاد صحافيين خلال تغطيتهم الإعلامية للحرب.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية، أمس الاثنين، أن "مكتب المدعي العام كريم خان أكد للمنظمة أن تحقيق هذه الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد صحافيين".

وأكّدت المحكمة صحّة ما أعلنته المنظمة، وقالت إن "تحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأوضاع في دولة فلسطين يُعنى بجرائم مرتكبة ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو/حزيران 2014".

وأمس الاثنين أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء استشهاد المزيد من الصحافيين والعاملين في قطاع الصحافة والإعلام خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على حسابه في موقع إكس: "نشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع عدد القتلى بين العاملين في مجال الإعلام في غزة".

وطالب المكتب بإجراء تحقيق شامل ومستقل في استشهاد جميع الصحافيين، "لضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي، ومقاضاة الانتهاكات".

العربي الجديد