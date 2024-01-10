القيادة المركزية الأميركية: "الحوثيون" شنوا مساء الثلاثاء هجوماً مركباً جنوبي البحر الأحمر باتجاه الممرات الملاحية

أعلن البنتاغون أنّ القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيّرة مفخّخة وثلاثة صواريخ كروز وبالستية أطلقها الحوثيون مساء الثلاثاء باتّجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر، في هجوم مركب لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

واكدت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان إنّ "الحوثيين شنّوا هجوماً معقّداً بطائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتّجاه إيرانية التصميم، وصواريخ كروز مضادّة للسفن، وصاروخ بالستي مضادّ للسفن من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر".

وأضاف البيان أنّ القوات الأميركية والبريطانية المنتشرة في المياه المجاورة أسقطت في المجموع 18 مسيّرة وصاروخي كروز وصاروخاً بالستياً.