النشرة: قصف مدفعي اسرائيلي استهدف الاطراف الشرقية لبلدة ام التوت

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "قصف مدفعي اسرائيلي استهدف الاطراف الشرقية لبلدة ام التوت". كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية منطقة جبل بلاط.

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